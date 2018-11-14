Владельцы этих смартфонов стали замечать исчезновение сообщений в мессенджере Google после обновления системы безопасности.

Пользователи Google Pixel 3 жалуются на пропажу сообщений в Messages. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на пользователей Reddit.

По словам юзеров, такие ошибки стали возникать после установки ноябрьского патча безопасности. Некоторые пользователи потеряли лишь несколько сообщений, у других исчезла многолетняя история переписок. Google пока не отреагировала на жалобы.

Смартфоны Google Pixel стабильно испытывают проблемы с аппаратным и программным обеспечениями. Ранее на экране 3 XL появилась вторая чёлка, также эти смартфоны с чёрным корпусом царапаются спустя несколько минут после распаковки.