Galaxy S10 снимет видео в высочайшем качестве

Корейский электронный гигант представил процессор, который, скорее всего, будет стоять в новом флагмане. В таком случае камера смартфона получит искусственный интеллект и поддержку 8К.

Samsung представила процессор Exynos 9820, передаёт The Next Web. Скорее всего, он будет стоять во флагмане Galaxy S10. Чип поддерживает запись видео в 8К. Издание полагает, что съёмка в таком разрешении появится в новом смартфоне Samsung.

Процессор разработан по 8-нанометровому техпроцессу. Он на 15% мощнее предшественника в многоядерном тесте производительности, также он потребляет энергию на 40% медленнее. С новым чипом камера смартфона получит поддержку искусственного интеллекта.

Ранее стали известны другие характеристики S10. Смартфон будет оснащён ультразвуковым сканером отпечатка пальца в экране, а не оптическим, и тройной камерой, фронталка расположится слева вверху отдельно от верхней рамки, под неё в дисплее будет сделан вырез.