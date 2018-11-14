Nokia представила телефон, который живёт почти месяц

Также кнопочник от HMD Global предлагает два слота для сим-карт и легендарную змейку.

HMD Global представила кнопочный телефон Nokia 106 с физической клавиатурой T9 и высокой автономностью. Об этом сообщает Gizmo China.

Телефон получил съёмный аккумулятор на 800 мАч. С ним он может работать до 15,7 часа в режиме разговора и до 21 дня в режиме ожидания. Заряжается устройство через кабель MicroUSB.

Диагональ дисплея составляет 1,8 дюйма, устройство работает на процессоре MTK 6261D, объём памяти составляет 4+4 ГБ, есть поддержка двух сим-карт. Телефон запомнит до 2000 контактов и 500 сообщений.

Также в телефоне установлена игра Snake Xenzia и другие классические игры телефонов Nokia. Девайс выйдет в четырёх цветах: белом, чёрном, сером и синем. Рекомендованная стоимость Nokia 106 в России — 1590 рублей.