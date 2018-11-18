Третий — не лишний. 5 причин купить iPhone XR

iPhone XR — самый критикуемый смартфон года. "Облегчённая" модель стоит как флагман и плохо продаётся. Аналитики уже сообщили о спросе ниже ожидаемого и, как следствие, сокращении поставок, а также предсказали убытки у производителей комплектующих. Лайф объяснил, почему массовое отвращение к смартфону — больше предрассудок, чем объективное решение.

Пропорции экрана

Одной из альтернатив XR считается 8 Plus. Преимущество первого над вторым показала сама Apple на странице XS: дисплей с пропорциями 19:9 отображает больше контента, чем 16:9, у второго, в свою очередь, на передней панели появляются две режущие глаз мёртвые зоны. Проведите эксперимент: попользуйтесь пару дней безрамочником, а потом вернитесь на аппарат с экраном 16:9. Скорее всего, вы почувствуете неудобство. С увеличенным дисплеем листать веб-страницы, смотреть видео и играть гораздо комфортнее и приятнее. Во времена, когда люди потребляют контент преимущественно с мобильного устройства, этот фактор крайне важен.

Экран не так плох, как говорят

Главная претензия к XR — низкое разрешение дисплея. Странно, что ни один обзорщик не указал на этот недостаток после изучения смартфона: изображение чёткое, претензий никто не нашёл. Также в экране есть технология True Tone, которая регулирует цветовую температуру в зависимости от внешней обстановки. Если сомневаетесь, экран можно оценить в магазине: отрегулировать яркость, посмотреть под разными углами, запустить видео.

Высокая автономность

Apple незначительно обеднила камеру и экран XR относительно XS и XS Max, но в противовес дала ему самую высокую автономность среди своих смартфонов. По данным исследования Tom’s Guide, при яркости экрана в 150 нит и передаче данных в 4G устройство живёт 11 с половиной часов. По этому показателю оно с отрывом опережает XS и XS Max, а также незначительно обходит монстра Samsung Galaxy Note 9 с батареей 4000 мАч.

Топовое железо

Если детально изучить характеристики смартфона и особенности комплектующих, трудно будет назвать его бюджетным. Там стоит самый мощный в мире чип A12 Bionic, за счёт которого устройство быстро загружает игры и приложения. По скорости работы он опережает OnePlus 6T, где этому показателю уделено особо много внимания. В основной камере стоит тот же модуль, что и у XS и XS Max. Его особенность — в увеличенном размере пикселей, так камера улавливает больше света.

Камера

Это явно сильная сторона смартфона. Он снимает с тем же качеством, что XS и XS Max. Об этом сказали многие авторитетные обзорщики, включая Маркеса Браунли. Также одна из особенностей камеры — поддержка возможности Depth Control, которая есть только у моделей этого года. С ней в портретном режиме можно регулировать степень размытости фона на уже готовом снимке. Функцию поддерживают и основная, и фронтальная камеры.

Минусы смартфона

По-настоящему препятствовать покупке iPhone XR могут четыре фактора:

— Ограниченность портретного режима. Система распознаёт только человека, при съёмке животных или неодушевлённых предметов размытия фона не будет.

— Отсутствие оптического зума. Такая возможность стала обыденностью с появлением двойных камер.

— Отсутствие 3D Touch. Эта технология распознаёт силу нажатия на дисплей и выполняет соответствующие задачи. Одни пользователи iPhone не знают о его существовании, другим он крайне важен.

— Толстые рамки. Причём боковые и верхняя с нижней симметричны — подбородка нет. Но есть люди, которые не полюбили смартфон именно за эту особенность.

Если вас не смущают перечисленные недостатки, относиться с отвращением к iPhone XR нет причин. Это полноценный флагман, который получил лучшие возможности, что есть в XS и XS Max. В плане производительности, качества съёмки и автономности он превосходит iPhone X, более старые модели на его фоне смотрятся менее актуальными из-за устаревшего форм-фактора. Так что если вы хотите iPhone, но не готовы заплатить за премиальные модели, XR — лучший выбор.