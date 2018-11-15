iPhone X взорвался во время обновления iOS

В Сети сообщили ещё об одном случае возгорания прошлогоднего смартфона. На этот раз — в ходе обновления программного обеспечения.

Житель США Роки Мохамадали сообщил, что его iPhone X загорелся во время обновления на iOS 12.1. В качестве подтверждения он выложил фото в "Твиттере".

Владелец смартфона не пострадал. Apple отреагировала на инцидент. Компания предложила провести диагностику повреждённого устройства для выявления причины возгорания.

Сообщается, что во время обновления смартфон был подключён к зарядному устройству. Было ли оно оригинальным, не сообщается. Также другой пользователь iPhone X в реплаях сообщил, что его смартфон сильно нагрелся во время обновления программного обеспечения.

Ранее iPhone X загорелся ночью во время зарядки. Владелица получила ожоги.