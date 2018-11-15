Одной мало. Представлен смартфон с двумя чёлками

Такому необычному форм-фактору есть простое объяснение. Вырез снизу сделан для размещения сканера отпечатка пальца.

Компания Sharp представила смартфон Aquos R2 Compact с двумя чёлками — на верхней и нижней рамках.

Сверху вырез под селфи-камеру выполнен в форме капли, снизу он сделан для размещения сканера отпечатка пальца. На задней панели размещена только одинарная камера.

Смартфон получил LCD-экран с диагональю 5,2 дюйма и разрешением 2280x1080 точек. Он работает на флагманском чипе Snapdragon 845, имеет основную камеру на 22,6 Мп и аккумулятор на 2500 мАч. Устройство работает на Android 9 Pie.

Это второе поколение линейки R Compact. Напомним, Aquos R Compact работал на процессоре среднего уровня Snapdragon 660. Aquos R2 Compact должен выйти в продажу в начале следующего года.

Ранее Google установила ограничение на количество чёлок. Производители Android-смартфонов могут разместить максимум три выреза в корпусе, все должны быть сверху или снизу.