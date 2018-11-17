Бюджетный смартфон —2018. Как выбрать и не разочароваться

Выбор недорогого смартфона — всегда мучительное занятие. Бюджетный сегмент кажется разнообразным и непредсказуемым: самые известные и агрессивно продвигаемые бренды не всегда оказываются лучшими. Лайф разобрался, как найти идеальный для себя смартфон.

Бюджетный сегмент можно разделить на два уровня: начальный — до 10 тысяч рублей и среднебюджетный — 10–20 тысяч. Первый для тех, кто совсем не хочет тратить деньги и ищет просто звонилку, второй для тех, кто не хочет платить, но ищет аппарат на все повседневные задачи: соцсети, Интернет, музыка, видео, съёмка и даже игры. Дальше идут субфлагманы со всеми возможностями премиальных моделей, но качеством ниже и фишками вроде искусственного интеллекта камеры.

Здесь же ассортимент смартфонов самый богатый. Народная любовь начинается именно с доступных моделей, высокое число продаж в большинстве случаев также набирается за счёт продажи недорогих телефонов, если это не Apple. Выбрать смартфон тут — трудная задача, если вы не фанат конкретного бренда.

В целом в 2018 году трудно найти откровенно провальный телефон за пределами начального сегмента, среднебюджетный уровень как никогда разнообразен и хорош. Но чтобы выбрать лучший вариант, не помешает базовое понимание основных параметров.

Процессор

Важно: производители оптимизируют операционную систему на бюджетниках гораздо хуже, чем на флагманах. Поэтому тут для быстрой работы важна мощность процессора. Если для вас главное — производительность и скорость работы, обратите внимание на серию Snapdragon 600 (626, 636 и прочие) и Kirin 710. Это полноценные чипы среднего класса. С ними смартфоны быстро работают — загружают приложения и веб-страницы и даже справляются с тяжёлыми играми вроде Asphalt и PUBG Mobile.

С процессорами серии Snapdragon 400 вы точно столкнётесь с медленной работой и подтормаживанием операционной системы, об играх точно можете забыть. Как правило, он стоит в смартфонах дешевле 10 тысяч, с которыми вы будете страдать, а не пользоваться, реже его можно найти в моделях за 10–20 тысяч. Устройства с чипами MediaTek также лучше не рассматривать: чаще всего их ставят B-бренды, экономя на комплектующих.

Экран

Время, когда дисплеи доступных смартфонов резали глаза, прошло. Почти все бюджетные устройства оснащены IPS-экраном. Его главный недостаток — яркость, при ясном дне вы вряд ли что-то разглядите, по чёткости картинки и цветопередаче он на очень достойном уровне.

В плане характеристик здесь прежде всего надо обратить внимание на два параметра: соотношение сторон и разрешение экрана.

В 2018 году актуальны пропорции 18:9 и больше. Развитие технологий позволило поместить экраны большей площади в корпуса тех же размеров, так начался тренд безрамочности. С этим соотношением сторон удобно смотреть видео и играть — изображение шире.

Экраны 16:9 не стали плохими. Если вам важнее другие параметры, можно смело брать. К примеру, ранее достойный субфлагман Honor 9 опустился с 25 до 18 тысяч. За эти деньги вы получите достойные производительность, автономность, звук, NFC и камеру. Разумно закрыть глаза на неактуальные пропорции экрана.

Разрешение влияет на чёткость картинки. Оптимальное значение — Full HD: обеспечивает высокой чёткостью и не потребляет много энергии. Ниже лучше не опускаться. Впрочем, зацикливаться на этом параметре уже не стоит. К счастью, производители поняли, что успех бюджетника прямо зависит от экрана. Зернистые дисплеи можно встретить только в начальном уровне.

Аккумулятор

Не стоит брать смартфоны ёмкостью батареи ниже 3000 мАч, с ними вы гарантированно подружитесь с розеткой. Дальше также всё индивидуально. Не нужно особо вестись на цифры — Honor 10 с 3400 мАч уверенно работает полтора дня с умеренной нагрузкой: средняя яркость экрана, мессенджеры, соцсети, Интернет, музыка). Если вам важен этот параметр, перед выбором лучше изучить обзоры интересующих моделей.

Камера

Сразу оговоримся: не ждите высокого качества съёмки от бюджетного смартфона. Днём вы получите достойные снимки почти на всех устройствах, при слабом освещении у всех будут падать резкость и появляться шумы. Качественное видео — также не про бюджетные смартфоны из-за отсутствия оптической стабилизации.

Качество мобильной камеры во многом зависит от программного обеспечения смартфона. Здесь также нельзя назвать оптимальные характеристики. Единственное — не ведитесь на количество мегапикселей: на качество съёмки больше влияют их величина, а не количество. Так, камера на 12 МП может оказаться лучше, чем на 20 МП.

Производитель

Лучшие вендоры в бюджетном сегменте — китайские A-бренды. В начале 2010-х годов Xiaomi получила мировую известность за счёт продажи доступных смартфонов с премиальными возможностями. Сейчас так делают главные китайские производители. В России самые надёжные вендоры — Xiaomi и Huawei (Honor). С B-брендами разобраться сложнее — там чередуют успешные девайсы с провальными. Они любят экономить, а прошивка может залагать через полгода пользования, так что надёжнее довериться самым популярными производителям.

Внимательно стоит отнестись к бюджетникам Samsung. На правах самого популярного производителя корейцы часто завышают цену, также пользователи жалуются на быстро появляющиеся лаги. У LG вообще всё печально — времена бодрой бюджетной линейки Optimus L ушли, сейчас у производителя крайне слабые доступные устройства.

Память

Для комфортного пользования мультимедийными возможностями нужно не менее 2 ГБ оперативной памяти и не менее 32 ГБ хранилища. Ниже вы будете мучиться: приложения начнут вылетать, если открыто сразу несколько программ или страниц в браузере, также придётся стабильно чистить хранилище, удаляя обновления у фирменных приложений Google.

Топ-3 моделей по соотношению цены и качества

Xiaomi Mi A2 Lite

Это почти идеальный смартфон за 12–15 тысяч. Он работает на чистом Android без сторонних оболочек — это быстрая работа операционной системы и оперативные обновления. Также аппарат получил топовый экран: диагональ 5,8 дюйма, разрешение Full HD, плотность пикселей 432 ppi, яркость 500 нит. Snapdragon 625 обеспечивает быструю работу системы, ограничений нет, чип тянет самые мощные игры.

Камера снимает на уровне сегмента 10–15 тысяч, не хуже и не лучше. Приятное дополнение — режим "Видеоклип". В нём смартфон снимает 10-секундные ролики, удобная возможность для пользователей "Инстаграма". Минуса у аппарата два: устаревший разъём MicroUSB, который втыкается только одной стороной, и отсутствие NFC.

Honor 9

Фронтменом среди среднебюджетников стал субфлагман. Huawei 2017 года до сих пор актуален. Цена опустилась с 25 до 19 тысяч. За эти деньги вы получите сбалансированный смартфон почти со всеми современными возможностями и металлическим корпусом — можно носить без чехла. Быстрая зарядка, NFC, портретный режим, отличный звук — всё это есть в Honor 9.

В 2017 году камера была сильной стороной смартфона, в конце 2018-го она не относится ни к плюсам, ни к минусам. На фоне Honor 10 она хуже справляется со съёмкой при слабом освещении, пропуская значительно меньше света, — изображения выходят тусклыми. Заряда аккумулятора хватает на весь день, чип Kirin 960 отлично тянет тяжёлые игры вроде PUBG Mobile.

Honor 9 Lite

Облегчённая версия Honor 9 получила привлекательный и практичный форм-фактор. Она интересна прежде всего экраном. Смартфон получил дисплей с пропорциями 18:9, диагональю 5,65 дюйма и разрешением Full HD+. Его также можно поменять на HD+ в настройках в целях экономии энергии. Экран очень яркий — вполне комфортно пользоваться при солнечном дне.

Вторая особенность аппарата — наличие NFC. Как ни странно, в сегменте до 15 тысяч чип для бесконтактных платежей тотально игнорируется.

По качеству съёмки смартфон обходит конкурентов. Обзорщики отмечают, что фото получаются качественными даже при недостатке света. Процессор не удивляет: с Kirin 659 устройство тянет PUBG, но со скрипом, комфортно играть можно только на минималках.

Минус аппарата — аккумулятор. На нём производитель явно сэкономил, смартфон проживёт максимум один день. Также он не поддерживает быструю зарядку. Звук на уровне своего сегмента — низкие частоты передаёт плохо. Без последнего фактора это был бы идеальный смартфон для мультимедиа.