Владельцы Android-смартфонов оказались жертвами слежки по Wi-Fi

Уязвимость в системе позволяет узнавать данные об уровне сигнала Сети. Так хакер получает информацию о перемещении "жертвы".

Специалисты Nightwatch Cybersecurity нашли уязвимость в операционной системе Android, позволяющую следить за перемещением пользователя. Об этом сообщается в отчёте компании.

Хакеры могут получить доступ к маршрутизатору Wi-Fi. В таком случае у них появится возможность следить за перемещением "жертвы" в поле доступа сигнала.

Уязвимость найдена в системе RSSI. Она измеряет уровень сигнала и передаёт другим программам — так можно получить данные о перемещении. Отмечается, что такая уязвимость есть на всех Android-смартфонах.

Ранее опасную уязвимость нашли в файлах Word. Хакеры могут легко заменить ссылку на видео, которая ведёт к установке вредоносной программы.