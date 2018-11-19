"Яндекс" запустил два умных девайса с "Алисой"

Устройства позволят общаться с голосовым ассистентом. Гаджеты оценены примерно в три раза дешевле, чем "Яндекс. Станция".

Компания "Яндекс" на специальной презентации показала два новых девайса. Устройства являются экономверсией гаджета "Яндекс. Станция" и работают с голосовым помощником "Алиса".

Умные колонки получили названия Irbis A и Dexp Smartbox. Это устройства сторонних производителей, которые по договору с "Яндексом" оснащаются фирменной системой голосового поиска "Алиса". Девайсы подключаются к Интернету и регулярно получают обновления системы по воздуху.

Irbis A и Dexp Smartbox станут бюджетной версией колонки "Яндекс. Станция", представленной в мае этого года. Стоимость новинок составит 3290 рублей. В подарок пользователь получит доступ к подписке "Яндекс Plus" на полгода.