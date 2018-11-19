Показан чехол для Nokia с пятью камерами

На сайте Slash Leaks появился рендер чехла для Nokia 9 PureView с пятью камерами.
#Nokia - #Nokia9 - Nokia 9 case matches previously leaked design https://t.co/JAjTncKR6E pic.twitter.com/Q6IFsq4dQG— /LEAKS (@Slashleaks) 17 ноември 2018 г.
Этот смартфон уже был показан на живых фото. Он оснащён оптикой компании Zeiss, которая является партнёром HMD Global. Назначение каждого сенсора не сообщается.
Ранее Samsung представила смартфон с четырьмя камерами Galaxy A9. Это основной сенсор, телефото для оптического зума, широкоугольный и датчик для анализа глубины резкости в портретном режиме.
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