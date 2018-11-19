Показан чехол для Nokia с пятью камерами

Компания готовит мобильное устройство с рекордным количеством сенсоров основной камеры.

На сайте Slash Leaks появился рендер чехла для Nokia 9 PureView с пятью камерами.

Этот смартфон уже был показан на живых фото. Он оснащён оптикой компании Zeiss, которая является партнёром HMD Global. Назначение каждого сенсора не сообщается.

Ранее Samsung представила смартфон с четырьмя камерами Galaxy A9. Это основной сенсор, телефото для оптического зума, широкоугольный и датчик для анализа глубины резкости в портретном режиме.