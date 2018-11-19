Названа дата выхода Samsung Galaxy Note 9 в новом белом цвете

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Названа дата выхода Samsung Galaxy Note 9 в новом белом цвете

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Фото: © AP Photo/Richard Drew

Корейский электронный гигант выпустит ещё одну версию популярного флагмана со стилусом.

Samsung Galaxy Note 9 в белом цвете выйдет 23 ноября. Об этом сообщает ePrice.

Стилус S Pen также выйдет в белом цвете. Первое время устройство будет доступно на Тайване. О перспективах появления в России не сообщается.

Note 9 оказался успешной моделью. Спрос на флагман оказался гораздо выше, чем на серию Galaxy S9. По статистике, миллионный экземпляр Galaxy Note 9 был продан спустя 54 дня после старта продаж.

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