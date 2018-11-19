Названа дата выхода Samsung Galaxy Note 9 в новом белом цвете

Корейский электронный гигант выпустит ещё одну версию популярного флагмана со стилусом.

Samsung Galaxy Note 9 в белом цвете выйдет 23 ноября. Об этом сообщает ePrice.

Samsung Galaxy Note 9 in White is coming on November 23 - https://t.co/Q5KjqWZ49R pic.twitter.com/EsRv76ZvDc — PhoneArena (@phonearena) 19 ноември 2018 г.

Стилус S Pen также выйдет в белом цвете. Первое время устройство будет доступно на Тайване. О перспективах появления в России не сообщается.

Note 9 оказался успешной моделью. Спрос на флагман оказался гораздо выше, чем на серию Galaxy S9. По статистике, миллионный экземпляр Galaxy Note 9 был продан спустя 54 дня после старта продаж.