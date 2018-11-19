Названы возможности и разрешение экрана Galaxy Note 10

Он получит увеличенный экран и корпус того же размера, что и предшественник. Это позволит сделать дисплей нового поколения.

Samsung Galaxy Note 10 получит увеличенный экран до 6,66 дюйма, передаёт BGR со ссылкой сразу на несколько отчётов. Напомним, Note 9 вышел с 6,4 дюйма.

Экран будет выполнен по технологии Super AMOLED, он поддержит 4К и HDR. Отмечается, что размер самого смартфона будет тем же. Новые технологии позволят разместить увеличенный дисплей в тот же корпус.

Напомним, Samsung представила четыре новых дисплея на Samsung Developer Conference: два с "чёлкой" в форме капли, один с вырезом в экране и один без вырезов. Какой именно будет в Note 10 — не сообщается.

Известно, что смартфон получил кодовое имя DaVinci в честь великого художника. Возможно, так компания намекает на улучшение стилуса S Pen.