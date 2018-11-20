Главная функция новых iPhone появилась на старых моделях

Приложение от Google позволило регулировать глубину резкости на смартфонах Apple 2017 года.

Google Photo для iOS получило обновление — теперь в приложении можно регулировать глубину резкости на портретных фото. Об этом сообщает The Verge.

В iPhone XS, XS Max и XR такая функция встроена и называется Depth Control, она позволяет регулировать степень размытости фона на готовом снимке. С обновлённым Google Photos она станет доступна на iPhone X, 8 и 8 Plus.

Также в приложении появилась функция Color Pop. С её помощью можно сделать объект на переднем плане цветным, а фон — чёрно-белым. Google Photo — приложение для создания и обработки снимков.