В Google Pixel 3 перестала работать камера

В самых проблемных смартфонах появилась ещё одна ошибка — теперь в них не открывается приложение камеры. И проблему не решить пользователям самостоятельно.

В смартфонах серии Google Pixel 3 появился ещё один баг — в устройствах перестаёт работать камера, передаёт 9To5Google со ссылкой на Reddit и форумы службы поддержки.

Ошибку провоцирует подключение к сторонним приложениям для камеры вроде "Инстаграма". При попытке система выдаёт ошибку. Далее при запуске основного приложения камеры программное обеспечение также выдаёт ошибку. Получается, смартфон не может снимать.

Важно, что устранить баг самостоятельно невозможно. Проблема не решается перезагрузкой смартфона и даже сбросом настроек. Пользователям остаётся ждать обновления программного обеспечения с исправлением ошибки.

Камера — сильнейшая сторона смартфонов Google Pixel наравне с чистым Android. К примеру, авторитетный блогер Маркес Браунли усомнился в лидерстве Huawei P20 Pro и допустил, что лучшая камера на мобильном рынке — у Pixel 2XL.