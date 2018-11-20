В Xiaomi на чистом Android обнаружена массовая проблема с памятью

При этом у смартфона всё нормально с производительностью — он уверенно тянет тяжёлые игры. Пользователи уверены, что проблема заключается именно в чипах памяти.

Пользователи Xiaomi Mi A2 массово жалуются на низкую скорость чтения и записи внутренней памяти. Об этом сообщает My Smart Price.

Из-за этой проблемы устройство начинает работать нестабильно. Во время загрузки тяжёлых файлов оно может даже зависнуть. Аналогичная ситуация с чисткой кеша — смартфон начинает лагать или вовсе зависает при удалении более 50 Мб данных.

Это не единственная проблема пользователей смартфона. Также отмечается, что скорость передачи данных через порт USB не превышает 700 Кбит/с.

Отмечается, что при этом у аппарата всё нормально с производительностью. Несмотря на проблемы со скоростью чтения и записи внутренней памяти, он хорошо тянет мощные игры.

Xiaomi Mi A2 — смартфон среднебюджетного уровня. Он, как и вся линейка A, интересен чистым Android без дополнительных оболочек. Ранее Лайф разобрался, как выбрать бюджетный смартфон и не разочароваться.