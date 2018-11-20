Apple назвала 5 причин сменить компьютер на iPad Pro

Компания агрессивно продвигает планшет нового поколения без кнопки "Домой", но с Face ID и мощнейшим процессором.

Apple опубликовала рекламный ролик нового iPad Pro, в котором назвала пять причин, почему он может стать для пользователя полноценным компьютером.

Первая причина взять планшет — высочайшая производительность. Вторая — универсальность, его можно использовать для заметок, фото, рисования и многого другого. Третья причина — LTE-модуль и возможность всегда быть в сети. Четвёртая — поддержка удобного управления жестами и пятая — Apple Pencil с магнитным креплением.

iPad Pro 2018 показал высочайшую скорость ядер в тесте GeekBench. Результат оказался почти таким же, как у MacBook Pro 2018 на Intel Core i7, профессиональный ноутбук незначительно обгоняет планшет в многоядерном тесте. Пока главный недостаток планшета — хрупкий корпус, который очень легко погнуть.