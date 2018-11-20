Samsung выпустит четыре Galaxy S10: один получит 5G и шесть камер

По данным из отчёта авторитетного американского издания, корейская компания готовит ещё одно устройство кроме S10, S10+ и S10 Lite.

Samsung готовит четыре смартфона серии Galaxy S10. Один из них удивит техническими характеристиками. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По полученным данным, этот смартфон будет оснащён шестью камерами: двумя фронтальными и четырьмя основными. Также он получит чип для работы в 5G, в следующем году в некоторых регионах будут доступны тестовые версии сети нового поколения.

Ранее были названы расцветки корпуса Galaxy S10. Он выйдет в четырёх цветах: белом, чёрном, жёлтом и зелёном. Один из них будет градиентным.

S10 и S10+ получат тройные основные камеры и сверхбыстрый чип памяти. Расположение селфи-камеры и количество модулей остаётся за завесой тайны. Сообщается, что фронталка разместится в экране.