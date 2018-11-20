Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone

В Купертино должны работать в первую очередь над практичностью продукции даже в ущерб стильному дизайну.

Экс-маркетолог Apple Гай Кавасаки выразил мнение, что главный недостаток новых iPhone — недостаточно высокая автономность. Об этом он сказал в интервью The Australian Financial Review.

По его мнению, компании надо увеличить время работы мобильных устройств даже в ущерб стильному дизайну. Если поставить более объёмный аккумулятор, смартфон станет толще, но практичнее. Сейчас девайсы Apple надо заряжать по два раза в день.

Ранее обзорщики заметили, что автономность флагманов падает с каждым поколением. Этому нашлось объяснение: совершенствование батарей протекает очень медленно, а другого аппаратного обеспечения смартфона — значительно быстрее. В итоге новый смартфон требует больше энергии, но аккумулятор почти тот же, что и в предыдущем поколении.

Отметим, что самая высокая автономность среди актуальных iPhone — у XR. Лайф перечислил плюсы и минусы смартфона, а также выделил пять причин для покупки безрамочного смартфона Apple с одинарной камерой.