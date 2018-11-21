Huawei представила ещё один Honor в цвете градиента

Huawei представила среднебюджетный смартфон Honor 10 Lite, передаёт GSMArena.
Девайс получит 6,2-дюймовый экран, процессор Kirin 710 и аккумулятор на 3000 мАч. Разрешение основной камеры составит 13+2 МП, она также поддержит искусственный интеллект, разрешение фронтальной камеры — 24 МП.
Смартфон выйдет в четырёх цветах: чёрном, белом, градиентном синем и градиентном красном. Особо интересны два последних варианта — Huawei активно продвигает девайсы в цвете градиента.
Устройство появится в продаже в трёх версиях: 4+64 Гб, 6+64 Гб и 6+128 Гб. Стоить они будут $200, $245 и $275 соответственно.
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