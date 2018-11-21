Названы 13 Android-приложений с вредоносным ПО, ворующим личные данные

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Названы 13 Android-приложений с вредоносным ПО, ворующим личные данные

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Фото: © pxhere.com

Вирус получает доступ к сетевому трафику, а злоумышленники — к конфиденциальной информации.

Более полумиллиона пользователей Android-устройств установили вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных. Об этом сообщил разработчик Лукаш Стефанко в "Твиттере".

Оно обнаружено в 13 приложениях. При установке оно попадает на смартфон. Злоумышленники получают полный доступ к сетевому трафику и могут использовать личные данные жертвы.

Стефанко опубликовал список приложений, в которых находится это программное обеспечение. Он призывает их не устанавливать, а если они уже установлены, то немедленно удалить.

Ранее в Google Play нашли виртуальные кошельки, ворующие деньги. Они оказались замаскированными под криптопошельки.

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