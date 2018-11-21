Названы 13 Android-приложений с вредоносным ПО, ворующим личные данные

Более полумиллиона пользователей Android-устройств установили вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных. Об этом сообщил разработчик Лукаш Стефанко в "Твиттере".
Don't install these apps from Google Play - it's malware.— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 19 ноября 2018 г.
Details:
-13 apps
-all together 560,000+ installs
-after launch, hide itself icon
-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)
-2 apps are #Trending
-no legitimate functionality
-reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo
Оно обнаружено в 13 приложениях. При установке оно попадает на смартфон. Злоумышленники получают полный доступ к сетевому трафику и могут использовать личные данные жертвы.
Стефанко опубликовал список приложений, в которых находится это программное обеспечение. Он призывает их не устанавливать, а если они уже установлены, то немедленно удалить.
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