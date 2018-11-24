Apple может выпустить градиентный iPhone

Смартфоны с таким оформлением корпуса активно выпускает конкурент компании. В Купертино также может появиться устройство с переливающимся цветом задней панели.

Apple запатентовала корпус iPhone в цвете градиента. Об этом сообщает MySmartPrice со ссылкой на документацию.

Компания может выпустить смартфон с переливающимися цветами корпуса. Причём он будет меняться в зависимости от освещения, направления лучей света и взгляда пользователя.

Активнее всего смартфоны с такими крышками выпускает Huawei. В частности, такое оформление получили хиты года P20 Pro и Honor 10. Также производители аксессуаров выпускают градиентные чехлы, в том числе и для iPhone.