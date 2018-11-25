Пользователи Android теперь могут контролировать время пользования смартфоном

С новым приложением юзеры отследят проведённое время в приложениях, количество разблокировок и пришедших уведомлений.

Google выпустила приложение Digital Wellbeing, собирающее данные об использовании смартфона. Об этом сообщает 9To5Google.

Программу можно скачать в цифровом магазине Google Play. Пока она оптимизирована только под смартфоны с операционной системой без сторонних прошивок: Google Pixel и устройств, выпущенных по программе Android One (серия Xiaomi Mi A2, Nokia и прочие).

С помощью Digital Wellbeing пользователи увидят, как много времени они проводят в конкретных приложениях, как часто разблокируют смартфон и сколько им приходит уведомлений. Это позволит лучше контролировать времяпровождение с телефоном. Также можно будет поставить таймер на конкретное приложение, чтобы не сидеть в нём слишком долго.

Подобная возможность появилась в iOS 12. Пользователи iPhone и iPad смогут контролировать свою активность в приложениях и ставить временные ограничения на пользование программами.