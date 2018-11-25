Вдвое дороже нового iPhone. Названа цена складного смартфона Samsung

Планшет, который можно положить в карман, обойдётся дорого. Но производитель не торопится заменять им классические смартфоны.

Складной смартфон Samsung Galaxy Flex будет стоить $1925–2565, передаёт GSMArena.

Судя по полученной информации, компания выпустит несколько вариантов модели, которые будут отличаться объёмом памяти. Так издание объясняет причину того, почему источник указал несколько цен.

Для сравнения, iPhone XS Max на 64 ГБ стоит $1099, почти вдвое дешевле. Отметим, Samsung пока не позиционирует складной смартфон в качестве замены классических мобильных устройств.

Устройство презентуют в первом квартале следующего года. По предварительной информации, Galaxy F выйдет в двух цветах: чёрном и серебристом. Ожидается, что Samsung произведёт миллион экземпляров к старту продаж.

На Samsung Developer Conference компания показала гибкий дисплей Infinity Flex. Его возможности были продемонстрированы на прототипе складного смартфона. Генеральный директор Samsung характеризует устройство как планшет, который можно положить в карман.