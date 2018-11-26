LG выпустит смартфон с 16 камерами

Рекордное количество основных камер — четыре у Samsung Galaxy A9. У устройства от корейского конкурента будет в четыре раза больше.

LG запатентовала смартфон с 16 камерами. Об этом сообщает Giz China со ссылкой на документы Ведомства по патентам и товарным знакам США.

С помощью такой камеры смартфон создаст 3D-фото: объект на переднем плане можно перемещать, тогда как фон будет статичным. Подобная возможность есть в "Фейсбуке" для айфона с двойной камерой.

Отметим, что это не первая идея LG выпустить устройство с такой возможностью. В 2011 году компания выпустила Optimus 3D с двойной камерой (тренд пошёл в 2016-м) именно для создания 3D-снимков.