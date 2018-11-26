Анимодзи в iPhone издадут животные звуки

Apple расширит звуковые возможности анимированных смайликов. Так, к примеру, анимодзи собаки сможет полаять.

Apple улучшит работу анимодзи, передаёт GizChina: анимированные смайлики в точности повторят движение губ пользователя и издадут соответствующие себе животные звуки.

К примеру, если выбрать анимодзи собаки и полаять, она полает в ответ собачьим голосом, а не голосом владельца смартфона. Такая технология была запатентована в феврале этого года.

Напомним, анимодзи представили в сентябре 2017 года вместе с iPhone X. Для работы анимированных смайликов нужна камера True Depth, которая используется для работы Face ID.