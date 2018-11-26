Найден способ остановить обновление iOS

Издание iClarified поделилось инструкцией по отмене обновления iOS. Она поможет тем, кто начал скачивать апдейт программного обеспечения, но по каким-либо причинам передумал устанавливать.
Для начала надо открыть центр управления iOS (свайпом снизу вверх) и включить авиарежим. Далее пройти по: "Настройки" -> "Общие" -> "Хранилище iPhone". Там найти обновление программного обеспечения, которое занимает место на накопителе, и удалить его.
По завершении операции нужно отключить авиарежим. В нём смартфон не может соединяться с Wi-Fi. Обновление программного обеспечения можно установить заново. Для этого пройдите по: "Настройки" -> "Основные" -> "Обновление ПО".
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