Найден способ остановить обновление iOS

Этот гайд поможет, если вы уже начали скачивать обновление операционной системы, но передумали его устанавливать.

Издание iClarified поделилось инструкцией по отмене обновления iOS. Она поможет тем, кто начал скачивать апдейт программного обеспечения, но по каким-либо причинам передумал устанавливать.

Для начала надо открыть центр управления iOS (свайпом снизу вверх) и включить авиарежим. Далее пройти по: "Настройки" -> "Общие" -> "Хранилище iPhone". Там найти обновление программного обеспечения, которое занимает место на накопителе, и удалить его.

По завершении операции нужно отключить авиарежим. В нём смартфон не может соединяться с Wi-Fi. Обновление программного обеспечения можно установить заново. Для этого пройдите по: "Настройки" -> "Основные" -> "Обновление ПО".