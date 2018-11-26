Apple сделает чехлы для iPhone удобнее

Новая запатентованная технология позволит устранить одно из главных неудобств, встречающихся при пользовании аксессуаром.

Apple запатентовала технологию, которая сделает удобнее нажатие на кнопки iPhone в чехле, сообщает Patently Apple.

На кейсе будут также расположены металлические клавиши с магнитом. При нажатии они будут толкать настоящие кнопки, это обеспечит такие ощущения, какие испытываешь при нажатии на кнопку смартфона без чехла.

В силиконовых чехлах нет вырезов для кнопок. При нажатии они почти не ощущаются. Некоторые пользователи испытывают дискомфорт из-за этого.

Ранее Apple получила патент на технологию, которая усовершенствует анимодзи. С ней анимированные смайлики будут издавать звуки животных.