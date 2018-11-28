Самый популярный Honor получит Android Pie в декабре

Этот среднебюджетник станет ещё привлекательнее после обновления операционной системы.

Осенний хит Honor 8X получит обновление до Android Pie в декабре. Об этом сообщает GizChina.

С новой операционной системой будет увеличена производительность смартфона. Также он получит новый пользовательский интерфейс, иконки приложений и звуки уведомлений.

О других изменениях в операционной системе смартфона не сообщается. Подробности станут известны позже. В начале декабря начнётся бета-тестирование Pie на Honor 8X. Напомним, из коробки он работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.

Ранее Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном в онлайн-магазинах Китая по итогам октября. Смартфон появился на витринах в начале того месяца.