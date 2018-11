Apple увеличила скидку на iPhone XS и XR по trade-in

Компания из Купертино недовольна продажами новых смартфонов. Кажется, она нашла ещё один способ для их продвижения.

Apple увеличила ставку на trade-in в США на 100 долларов. Теперь iPhone XS или XR можно взять на 300 долларов дешевле установленной стоимости, передаёт Digital Trends.

Ретейлер примет даже iPhone 6 и 6 Plus. За них предлагается скидка в 150 долларов. Самая большая скидка предлагается при обмене с 7 Plus и 8 — 300 долларов, что около 20 тысяч рублей. Полный список устройств, которые можно сдать по программе trade-in:

— iPhone 6: $150 ($75) – iPhone 6 Plus: $200 ($100) – iPhone 6s: $200 ($100) – iPhone 6s Plus: $250 ($150) – iPhone 7: $250 ($175) – iPhone 7 Plus: $300 ($250) – iPhone 8: $300 ($275)

Компания агрессивно продвигает новые смартфоны в целях повысить спрос на них. В Купертино не довольны их продажами, пользователи выбирают 8 и 8 Plus.

Пока Apple увеличила ставку на trade-in только в США. Такое изменение ожидается и в других регионах. Ранее Лайф писал, почему в России нельзя сдавать смартфоны по этой программе.