Запущен сервис официального взлома iPhone

Пользователь легко сможет восстановить все данные, хранящиеся на смартфоне, если забыл пароль.

Компания DriveSavers запустила сервис, с помощью которого можно восстановить данные с заблокированного устройства на iOS, Android и Windows. Об этом сообщается в блоге организации.

DriveSavers не сотрудничают с правоохранительными органами. Новый сервис запущен исключительно для обычных пользователей. Он позволит восстановить данные со смартфона умершего родственника или своего, если забыл пароль.

Компания не называет способ взлома. Отмечается, что для совершения операции пользователю необходимо подтвердить, что устройство принадлежит ему или родственнику.

Ранее спецслужбы получали доступ к данным заблокированного смартфона с помощью специального устройства, подключаемого через Lightning. Apple уже устранила эту уязвимость.