LG запатентовала складной смартфон с магнитом

Такое технологическое решение должно сделать удобнее пользование революционным мобильным устройством.

LG запатентовала новый складной смартфон, который по технологии крепления корпуса отличается от других. Об этом сообщает Let’s Go Digital.

В согнутом состоянии две части задней панели крепятся друг к другу с помощью магнита. Это должно усовершенствовать пользовательский опыт.

Первый складной смартфон LG должен быть презентован в первом квартале 2018 года. Кажется, в планах компании есть несколько складных смартфонов. Недавно она зарегистрировала три торговые марки: Flex, Foldi и Duplex.

Samsung уже показала складной дисплей Galaxy Flex на прототипе складного смартфона. Анонс устройства также ожидается в первом квартале 2019 года.