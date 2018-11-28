LG запатентовала складной смартфон с магнитом

LG запатентовала новый складной смартфон, который по технологии крепления корпуса отличается от других. Об этом сообщает Let’s Go Digital.
В согнутом состоянии две части задней панели крепятся друг к другу с помощью магнита. Это должно усовершенствовать пользовательский опыт.
Первый складной смартфон LG должен быть презентован в первом квартале 2018 года. Кажется, в планах компании есть несколько складных смартфонов. Недавно она зарегистрировала три торговые марки: Flex, Foldi и Duplex.
Samsung уже показала складной дисплей Galaxy Flex на прототипе складного смартфона. Анонс устройства также ожидается в первом квартале 2019 года.
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