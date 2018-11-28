Бюджетный Google Pixel 3 Lite получит флагманскую камеру

В нём будет тот же сенсор, что и в Pixel 3. Но флагман выдаёт качественные снимки во многом за счёт программного обеспечения.

Стали известны характеристики среднего класса Google Pixel 3 Lite, передаёт GizmoChina.

Смартфон получит процессор среднего класса Snapdragon 670, 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб хранилища. Диагональ экрана составит 5,6 дюйма, разрешение — 2220 x 1080 пикселей, дисплей будет создан по технологии LCD. Также он будет оснащён разъёмом для наушников и аккумулятором на 2915 мАч.

Разрешение основной камеры составит 12 МП. Там будет тот же сенсор, что и в Pixel 3. Отметим, что камера считается одной из лучших на мобильном рынке во многом за счёт программного обеспечения, о нём в Pixel 3 Lite не сообщается. Разрешение фронтальной камеры составит 8 МП.

Ожидается, что Pixel 3 Lite будет стоить $400–500. По некоторым данным, смартфон будут усиленно продвигать в Индии.