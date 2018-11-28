Huawei с селфи-камерой в экране появился на фото

Такой форм-фактор будет трендом 2019 года. Это решение поможет дойти до полной безрамочности, миновав назойливую чёлку.

Huawei с вырезом в экране появился на фото. Снимки выложил инсайдер Ice Universe.

The Next HUAWEI Nova Smartphone. pic.twitter.com/Pu8Bq1juRt — Ice universe (@UniverseIce) 28 ноября 2018 г.

Ожидается, что такой смартфон компания покажет в декабре. Ранее на официальной странице в Weibo появился тизер к презентации устройства.

Инсайдер отметил, что показанный смартфон относится к линейке среднего класса Nova. Напомним, Nova 3 представили 26 июля 2018 года.

Также ожидается, что смартфон с вырезом в экране представит Samsung. Возможно, он также выйдет в декабре. Устройство будет отнесено к субфлагманскому сегменту.

Ранее такой дисплей появился на фото. Вероятно, такой же будет стоять в смартфонах серии Galaxy S10.