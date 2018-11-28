Apple Watch 4 получат долгожданную ЭКГ в следующем обновлении

В России такая возможность тоже будет доступна. Для этого нужно будет изменить регион на США.

Apple Watch Series 4 станет доступна функция замера ЭКГ в обновлении операционной системы watchOS 5.1.2. Об этом сообщает MacRumors.

Чтобы замерить ЭКГ, нужно положить палец на цифровую коронку и удерживать 30 секунд. Пока watchOS 5.1.2 находится в бета-версии, дата выхода не сообщается.

Возможность замера ЭКГ доступна только в США. Пользователи Apple Watch Series 4 из других стран могут легко обойти ограничение, сменив регион на США. Доказано: американские версии часов ничем не отличаются от других на аппаратном уровне.

В Apple Watch Series 4 добавлены и другие возможности для контроля здоровья. К примеру, часы распознают падение и оповестят заданные контакты, если носитель долго не встаёт.