iPhone X подешевел в России ниже критической отметки

Многие потребители выбирают прошлогодний флагман Apple, так как новый слишком дорого стоит и существенно не отличается от iPhone X.

Аналитики Mail.ru Hi-Tech обратили внимание, что цена на прошлогодний флагман Apple упала ниже критической отметки. Так, iPhone X можно приобрести за 60 тысяч рублей.

Первоначально iPhone X продавался в российском ретейле по цене 80 тысяч рублей. Спустя год стоимость девайса в России упала более чем на 25%, при этом спрос на прошлогоднюю модель отмечается как стабильно высокий. На данный момент аппарат снят с продаж по всему миру, однако в нашей стране его ещё можно приобрести по цене ниже 60 тысяч рублей.

Согласно свежим сообщениям от инсайдеров, Apple снижает поставки новых iPhone из-за относительно невысокого спроса. На прошлой неделе стало известно, что поставщики купертиновской компании возобновили производство iPhone X. Также нам известно, что iPhone X оказался в тройке самых популярных смартфонов, купленных россиянами во время "чёрной пятницы".