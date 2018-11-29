Популярные Android-приложения уличили в обмане рекламодателей

В цифровых магазинах находятся приложения, которые обманывают пользователей. Жертвами же этих программ стали те, кто продвигает через них товары.

Исследователи Kochava уличили популярные китайские приложения от компаний Android Kika Tech и Cheetah Mobile в обмане рекламодателей. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Для оплаты рекламы владельцы приложения предоставляют статистику по заходам в программу. Clean Master, Security Master и Battery Doctor выдавали активацию каждого другого приложения за включение своего. Так они повышали стоимость размещения баннеров, некоторые рекламодатели были готовы платить по тарифу до трёх долларов за одно открытие приложения.

Представители приложений отреагировали на обвинения. По их словам, активации других приложений считывались из-за системных ошибок. Отметим, что из-за "ошибки" владельцы приложений многократно увеличивали статистику в отчётах для рекламодателей и зарабатывали сотни миллионов.