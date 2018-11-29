"Яндекс" раскрыл дату выпуска своего телефона

Российский поисковик долго мучил фанатов девайсов ожиданием, но в следующую среду может выпустить долгожданный смартфон.

"Яндекс" разослал приглашения для журналистов и блогеров на презентацию, которая состоится в следующую среду. Судя по всему, компания готовится показать свой первый смартфон.

В письме указано, что мероприятие пройдёт 5 декабря в 11:30 в здании компании. Судя по дизайну приглашения, выполненного в стиле экрана смартфона, "Яндекс" может представить свой первый телефон. Также есть версия, что компания покажет не смартфон, а фирменную оболочку для ОС Android.

Информация о том, что "Яндекс" работает над собственным телефоном, появилась этим летом. Согласно инсайдам, девайс будет работать на ОС Android, его цена составит 19 990 рублей. 19 ноября компания уже проводила презентацию, но вместо ожидаемого продукта в "Яндексе" показали две бюджетные смарт-колонки с "Алисой".