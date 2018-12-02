Можно ли купить iPhone XR дешево и не пожалеть об этом

iPhone XR в цветном корпусе — самый неоднозначный смартфон года. О нём спорят фанаты и эксперты, но большинство считают его удачей купертиновцев. Лайф изучил цены на смартфон в разных странах и выяснил, где его выгодно покупать и какие есть нюансы.

В России стоимость новых iPhone не изменилась. XR на 64 ГБ у официальных ресейлеров стоит 64 990 рублей, как и на старте продаж, увеличения скидки по trade in и различных акций тоже не наблюдается. Скорее всего, такое поведение связано с безразличием компании к нашему региону. Тим Кук уже говорил Reuters, что считает рынки электроники России, Индии, Бразилии и Турции слабыми и малоэффективными. Акции проведены только в ключевых регионах. США и Япония — важнейшие рынки электроники для компании. Логично, что агрессивнее всего новые устройства будут продвигаться именно там.

Впрочем, XR за границей может быть доступнее и без скидки. Цена на электронику по миру варьируется в зависимости от НДС. Так, россиянин может сэкономить, взяв смартфон в магазине условных США. Мы изучили предложения на официальном сайте Apple и у ресейлеров в разных регионах и выяснили, где выгоднее всего взять XR.

США

Родной мобильный рынок — главный для Apple, здесь ей необходимо удерживать лидерство, желательно с отрывом. Логично, что при недостаточно высоком спросе на новые модели Apple проведёт акции преимущественно тут. Так и оказалось: компания увеличила все скидки по программе trade in. Теперь, например, сдав свой iPhone 8, новую модель можно приобрести на 300 долларов дешевле.

Стоимость самого XR не изменилась. При этом смартфоны из США пользуются большим спросом, потому что там они продаются выгоднее всего. В Сети можно найти сервисы доставки товаров из США, к примеру, как Shipito. Всё дело в НДС: американские ресейлеры не платят пошлины за ввоз продукции Apple, российские продавцы обложены налогом в 18% от стоимости товара, эти затраты они должны окупать и делают это с помощью повышения стоимости электроники.

Цены на iPhone XR в США:

64 ГБ — 749 долларов, 49,5 тысячи рублей

128 ГБ — 799 долларов, 52,8 тысячи рублей

256 ГБ — 899 долларов, 59,5 тысячи рублей

Япония

Этот мобильный рынок также важен для компании, здесь iPhone также пользуются большим спросом. Для понимания: проблема Apple не в низком спросе на её электронику, а в том, что покупатели массово выбирают iPhone 8, а не XS, XS Max и XR.

Здесь она устроила акцию, пообещав доплатить продавцам компенсацию за снижение цены на 100 долларов. Но не всё так просто, пока изменение коснулось исключительно оператора NTT DOCOMO и только продаж в рассрочку на два года — только в этом случае пользователь получит выгоду и заветную скидку. В остальном стоимость XR не изменилась, но здесь его выгоднее купить, как и в США, налога на экспорт товаров нет.

Цены на iPhone XR в Японии:

64 ГБ — 84 800 йен, 49,5 тысячи рублей

128 ГБ — 90 800 йен, 53 тысячи рублей

256 ГБ — 101 800 йен, 59,5 тысячи рублей

Германия

НДС в Евросоюзе устанавливают сами государства, ключевое правило — он должен быть не ниже 15%. Как пример возьмём Германию. Логично, что здесь стоимость смартфона выше, чем в США. Заказывать серые смартфоны из ЕС было бы выгодно из-за тех же стандартов LTE и круглой вилки, но совершенно бессмысленно, цены на устройство те же, что и в России.

Цены на iPhone XR в Германии:

64 ГБ — 849 евро, 64 тысячи рублей

128 ГБ — 909 евро, 68,4 тысячи рублей

256 ГБ — 1019 евро, 76,7 тысячи рублей

Китай

Цены от российских здесь тоже мало отличаются, но жителей других стран он всё равно может заинтересовать — именно в этом регионе можно найти двухсимочные новые iPhone.

Цены на iPhone XR в Китае:

64 ГБ — 6499 жэньминьби, 62 тысячи рублей

128 ГБ — 6999 жэньминьби, 66,8 тысячи рублей

256 ГБ — 7899 жэньминьби, 75,4 тысячи рублей

Можно ли покупать iPhone XR из-за границы или в серых точках?

Американский экземпляр можно заказать через сервис доставки или в серой точке за 50 тысяч рублей. Выгодно, но есть и риски. При покупке смартфона из-за границы необходимо учитывать два фактора: гарантийное обслуживание и диапазон сетей LTE. Именно они и могут доставить вам неудобства.

При покупке iPhone у официального ресейлера вы получаете годовое гарантийное обслуживание от Apple. При покупке смартфона в серой точке действует закон о защите прав потребителя. Со смартфонами, купленными за границей, ситуация другая, тут всё зависит исключительно от сервиса Apple: он может взять устройство на ремонт, но имеет полное право отказать в нём.

Вторая проблема хорошо известна пользователям серых iPhone SE. В 2016 году в Сети появился ряд жалоб на скорость работы смартфона в LTE. Выяснилось, что российская, китайская и американская версии поддерживают разные диапазоны Сети. Поэтому серые экземпляры плохо передавали и загружали данные при хорошем сигнале LTE.

Перед покупкой смартфона из другой страны рекомендуется посмотреть параметры сотовой и беспроводной связей на официальном сайте. У американской и российской версий диапазоны FDD‑LTE и TD‑LTE одинаковые, значит, проблем возникнуть не должно, японская также поддерживает все необходимые в нашей стране диапазоны FDD‑LTE и TD‑LTE. Можно брать.

Главная причина покупки заграничного смартфона — экономия, но есть и другие. К примеру, среди заграничных новых iPhone можно найти экземпляр с двумя сим-картами. В таком случае покупка смартфона без гарантии полностью оправданна. Отметим, что в двухсимочном iPhone XR работают оба чипа. По словам российского AppleInsider , принимать звонки и запрашивать вызов можно с обеих сим-карт, ограничение есть только в соединении с сетью — основная работает в сетях LTE и 3G, а вторичная нет.

При этом при покупке смартфона из-за границы нужно быть осторожным. В нём можно обнаружить и непривычные нам ограничения. К примеру, в южнокорейских версиях невозможно снимать фото беззвучно, в версиях для ОАЭ недоступен сервис FaceTime из-за местных запретов.