"Дырявый" Samsung станет первым смартфоном компании без разъёма для наушников

Кажется, эта модель удивит не только необычным вырезом в экране и размещением селфи-камеры.

Samsung Galaxy A8S может стать первым смартфоном производителя без 3,5мм разъёма для наушников. Об этом сообщает инсайдер MMDJ в "Твиттере".

Galaxy A8s Maybe cancel the 3.5mm jack. — 萌萌的电教 (@MMDDJ_) 29 ноября 2018 г.

Также это будет первый смартфон компании с вырезом в экране. Ранее компания анонсировала его как устройство с необычным форм-фактором. Его представят в декабре или первом квартале следующего года.

Ранее сообщалось, что разъёма для наушников также лишится Galaxy Note 10. Напомним, Samsung проигнорировала тренд на отказ от порта в 2016 году, когда другие вендоры последовали за Apple и серией iPhone 7.

Также смартфон с вырезом в экране готовит Huawei. Такое устройство китайский электронный гигант может представить уже в декабре этого года. В Сети уже появился официальный тизер к презентации.