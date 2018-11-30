Huawei привезёт в Россию эксклюзивный флагман за 140 тысяч

Смартфон разработан на основе главного флагмана компании. Он отличается премиальным дизайном и невыпирающей основной камерой.

Huawei представила в России премиальный смартфон Mate 20 RS Porsche Design с эксклюзивным дизайном. Об этом сообщается на сайте компании.

Это еще одна модель линейки Mate 20 вместе с Mate 20, Mate 20 Lite и Mate 20 Pro. Mate 20 RS создан на основе Mate 20 Pro и отличается премиальным дизайном: он получил заднюю панель с вертикальной полоской, а модули основной камеры не выпирают.

Смартфон появится в продаже 17 декабря, оформить предзаказ можно будет уже 10-го числа того же месяца. Версия на 256 ГБ накопителя будет стоить 139 990 рублей, цена на модификацию с 512 ГБ хранилища не сообщается.

Напомним, флагманы серии Mate 20 отличаются высочайшей производительностью за счёт 7-нанометрового чипа Kirin 980. А камеры интересны ультраширокоугольными модулями, позволяющими снимать с более широким углом обзора.