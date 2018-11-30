Производитель чехлов подтвердил дизайн Samsung Galaxy S10

Судя по полученной информации, внешне флагман будет напоминать модель 2017 года Galaxy Note 8.

Производитель чехлов представил официальные рендеры кейса для Samsung Galaxy S10. Эксклюзивные изображения опубликовала GizmoChina.

По полученной информации, верхняя и нижняя рамки передней панели уменьшатся относительно Galaxy S9. На задней панели расположатся двойная камера и сканер отпечатка. Сенсоры разместятся горизонтально, дактилоскоп будет справа сбоку — по дизайну смартфон напоминает Galaxy Note 8.

Разрешение экрана составит 18,5:9. На нижнем торце видны вырезы под USB-C и разъём для наушников. Ранее сообщалось, что Samsung откажется от порта в одном из смартфонов среднего класса.

Скорее всего, серию S10 представят в феврале 2019 года на выставке MWC. Это будут S10, S10 Lite и S10+. Также компания готовит премиальную версию с 5G и шесть камер.

Ранее Galaxy S10+ был замечен в базе данных бенчмарка Antutu. С сырой прошивкой он набрал 325 076 баллов, это рекордный показатель среди Android-смартфонов.