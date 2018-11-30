Производитель чехлов подтвердил дизайн Samsung Galaxy S10

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Производитель чехлов подтвердил дизайн Samsung Galaxy S10

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Фото: © gizmochina.com

Судя по полученной информации, внешне флагман будет напоминать модель 2017 года Galaxy Note 8.

Производитель чехлов представил официальные рендеры кейса для Samsung Galaxy S10. Эксклюзивные изображения опубликовала GizmoChina.

<p>Фото: © <a href="https://www.gizmochina.com/2018/11/30/exclusive-samsung-galaxy-s10-case-images-reveal-front-and-rear-design/" target="_blank">gizmochina.com</a></p>

По полученной информации, верхняя и нижняя рамки передней панели уменьшатся относительно Galaxy S9. На задней панели расположатся двойная камера и сканер отпечатка. Сенсоры разместятся горизонтально, дактилоскоп будет справа сбоку — по дизайну смартфон напоминает Galaxy Note 8.

Разрешение экрана составит 18,5:9. На нижнем торце видны вырезы под USB-C и разъём для наушников. Ранее сообщалось, что Samsung откажется от порта в одном из смартфонов среднего класса.

<p>Фото: © <a href="https://www.gizmochina.com/2018/11/30/exclusive-samsung-galaxy-s10-case-images-reveal-front-and-rear-design/" target="_blank">gizmochina.com</a></p>

Скорее всего, серию S10 представят в феврале 2019 года на выставке MWC. Это будут S10, S10 Lite и S10+. Также компания готовит премиальную версию с 5G и шесть камер.

Ранее Galaxy S10+ был замечен в базе данных бенчмарка Antutu. С сырой прошивкой он набрал 325 076 баллов, это рекордный показатель среди Android-смартфонов.

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