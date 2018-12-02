Главные камерофоны Huawei получили обновлённый пользовательский интерфейс

Производитель начал выкат новой прошивки для двух флагманов. Один из них был хитом весной этого года.

Huawei P20 и P20 Pro начали получать обновлённый пользовательский интерфейс EMUI 9.0. Об этом сообщает GSM Arena.

Пока новую прошивку получили только китайские версии, международной она станет доступна позже. В новом пользовательском интерфейсе улучшена навигация, в частности обновлено управление жестами. EMUI 9.0 базируется на Android Pie.

P20 и P20 Pro представили в марте текущего года. Вторая модель была признана лучшим камерофоном на мобильном рынке, прежде всего она интересна качеством ночных фото с высокой детализацией, светосилой и минимальным количеством шумов.