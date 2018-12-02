Apple встретится в суде с поставщиком по делу о нарушении патентов

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Apple встретится в суде с поставщиком по делу о нарушении патентов

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Фото: © AP Photo/Ng Han Guan, File

По мнению обвинения, в Купертино должны платить за использование их технологий в своих смартфонах.

Apple и производитель процессоров Qualcomm встретятся в суде по делу о нарушении патентных прав 15 апреля 2019 года. Об этом сообщает Engadget.

Заседание пройдёт в федеральном суде Сан-Диего (штат Калифорния, США). Qualcomm утверждает, что Apple должна компании уже семь миллиардов долларов. В Купертино использовали микросхемы Qualcomm и должны считаться с производителем.

Обе компании регулярно судятся с поставщиками и другими производителями электроники. Как сообщает Bloomberg, на данный момент Apple и Qualcomm погрязли в более чем 100 мелких судебных процессах по всему миру.

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