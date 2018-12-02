Xiaomi Mi 8 снова подешевел в онлайн-магазине

У китайского ретейлера снова замечена уценка смартфона. Вероятно, скоро это коснётся и других продавцов.

Субфлагман Xiaomi Mi 8 снова подешевел на 60 долларов в Китае. Об этом сообщает Giz China.

Снижение цены обнаружилось у версии на 6 + 128 ГБ. Её стоимость опустилась с 410 до 356 долларов.

В ноябре также была замечена уценка этой модификации. Тогда Mi 8 подешевел также на 60 долларов.

Изменение цены замечено в одном китайском онлайн-магазине. Сообщается, что уценка также коснётся и других ретейлеров.

Смартфон появился в России летом. Его первой площадкой стал AliExpress TMall.

Mi 8 рассматривается как альтернатива Mi MIX 2s. Он получил чёлку и камеру формы, как у iPhone X, тогда как у MIX 2s сели-камера расположена на нижней рамке, а выреза сверху нет.

Такие решения объясняются политикой компании. Если в линейке MIX производитель экспериментирует с форм-фактором, то тут выходят смартфоны, следующие всем трендам мобильного рынка.