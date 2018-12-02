Стали известны дизайн и характеристики "Яндекс. Телефона"

Ретейлер опубликовал параметры и изображения смартфона за несколько дней до официального показа.

Магазин "М.Видео" рассекретил дизайн и характеристики "Яндекс. Телефона" до его презентации. Информацию распространили сразу несколько ресурсов и блогеров, в частности Иван Лучков в личном телеграм-канале.

Судя по полученной информации, смартфон будет оснащён 5,35-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+. Также он получит разъёмы для наушников на 3,5 мм и USB-C.

Внешне смартфон похож на Honor View 10: одинаковы передняя и задняя панели, отличие в том, что основные камеры не выпирают. Также на крышке разместится сканер отпечатка. Корпус устройства выполнен из пластика.

Цена "Яндекс. Телефона" составит 17 990 рублей. Презентация девайса состоится 5 декабря, дата начала продаж не сообщается.