В Китае выпустили клона Samsung Galaxy S10+

30 ноября прототип смартфона впервые появился на видео. Через два дня его скопипастили.

В Китае начал продаваться поддельный флагман Samsung Galaxy S10+. Видео с ним появилось на сайте Slash Leaks.

Задняя панель похожа на ту, что показывали на рендере производителя чехлов: тройная камера, сенсоры расположены горизонтально. Так, смартфон напоминает уже представленный LG V40 ThinQ.

На передней панели видны рамки сверху и снизу. У оригинала будет вырез в экране под селфи-камеру. Известно, что она будет двойной. Видимо, Samsung удивит необычным форм-фактором.

Ранее один из смартфонов серии S10 появился на видео. На нём протестировали сеть нового поколения 5G. Там он как раз получил камеру как у клона.