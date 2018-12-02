В Китае выпустили клона Samsung Galaxy S10+

В Китае начал продаваться поддельный флагман Samsung Galaxy S10+. Видео с ним появилось на сайте Slash Leaks.
Задняя панель похожа на ту, что показывали на рендере производителя чехлов: тройная камера, сенсоры расположены горизонтально. Так, смартфон напоминает уже представленный LG V40 ThinQ.
На передней панели видны рамки сверху и снизу. У оригинала будет вырез в экране под селфи-камеру. Известно, что она будет двойной. Видимо, Samsung удивит необычным форм-фактором.
Ранее один из смартфонов серии S10 появился на видео. На нём протестировали сеть нового поколения 5G. Там он как раз получил камеру как у клона.
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