Малайзиец шесть лет бесплатно менял iPhone, обманывая Apple и страховую компанию

Мошенник продавал смартфон и говорил, что его украли. Получал возмещение от страховой компании и шёл покупать другой, более новый.

34-летный житель Малайзии ежегодно с 2013 года обновлял старый iPhone на новый с помощью махинации, передаёт Phone Arena.

Он покупал iPhone, iPad, MacBook и застраховывал их в соответствующей фирме. Перед выходом новых устройств махинатор продавал их, а страховой фирме говорил, что девайсы украли. Получив возмещение, малайзиец шёл в магазин и покупал другую, более новую электронику.

Полиция заподозрила мужчину в махинации после очередной попытки получить деньги от страховой компании. Он заявил о том, что грабители похитили его iPhone XS Max, iPad Pro и MacBook Pro. На допросе он сознался в том, что продал электронику, и раскрыл схему.

Phone Arena задалась вопросом, неужели страховой компании не показались странными ежегодные пропажи самой дорогой электроники. Напомним, iPhone XS Max стоит от 1099 долларов. Малайзиец сообщил, что продал его за 1196 долларов.