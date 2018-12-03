Пользователи Apple Watch 4 жалуются на ошибку в работе устройства

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Пользователи Apple Watch 4 жалуются на ошибку в работе устройства

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Фото © AP Photo/Jeff Chiu

Ряд владельцев часов заметили одну и ту же ошибку. Из-за излишней яркости на экране появляются шумы и засветы.

Пользователи Apple Watch Series 4 жалуются на излишнюю яркость экрана. Сообщения об этом появляются на форуме Reddit.

Из-за слишком яркой подсветки на экране появляются шумы и засветы по краям. Это может негативно сказаться на работе дисплея, приведя к выгоранию пикселей.

Пока не известно, насколько массова эта проблема. В комментариях под постами на Reddit приходили люди и сообщали, что на экране их устройства также появляются шумы и засветы. Apple не отреагировала на проблему.

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