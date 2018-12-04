Как купить смартфон от "Яндекса" на 30% дешевле

Что общего у девайса российской компании с иностранными смартфонами? И почему стоимость гаджета сильно завышена? Лайф отыскал близких родственников смартфона от "Яндекса", но эти родственники сильно выигрывают у очередного русского "айфона" в цене.

5 декабря, в среду, "Яндекс" проведёт презентацию очередного продукта. Судя по ожиданиям экспертов и жирным намёкам в приглашении, российская компания наконец-то представит свой первый смартфон, тем более что в выходные один из крупных ретейлеров (возможно, случайно) опубликовал на своём сайте фотографии, характеристики и цену (17 990 рублей) будущего девайса.

Публика максимально подогрета — ей уже не терпится увидеть, каким будет первый смартфон российской разработки. Или не российской? Лайф внимательно изучил спецификации устройства, углубился в его происхождение и оценил перспективы "Яндекс. Смартфона" на рынке.

Те же яйца, только в профиль

Довольно часто происходит ситуация, когда производитель выпускает один и тот же продукт на разных рынках под разными брендами. Речь идёт не о китайских клонах популярных авто, смартфонов или одежды, а о вполне легальной продукции. Чаще всего это делается ради удешевления производства или по другим причинам (например, из-за негативной репутации бренда на каком-то рынке). Яркий пример — General Motors, которая выпускает на европейский рынок автомобиль Opel Insignia, а на североамериканский едет его клон Buick Regal. На рынке смартфонов практика задействования OEM-компаний (оригинальных производителей оборудования) тоже повсеместна. Как говорится, и нашим, и вашим.

В случае с "Яндексом" такой подход объясняется отсутствием у компании собственного производства смартфонов. Логично — гораздо разумнее и выгоднее заказать гаджет у сторонней компании, а самой заниматься брендированием, ПО и маркетингом. Получается, что сам поисковик непосредственно не производит гаджеты, это удел китайских, японских, турецких или других IT-компаний, благодаря которым на разных рынках продаются аналогичные по внешнему виду и характеристикам смартфоны, только разных брендов.

Выходит, что будущий смартфон "Яндекса" вполне может быть не оригинальным с точки зрения дизайна и спецификаций. Сравнив внешний вид и характеристики слитого на днях в Сеть смартфона, Лайф нашёл максимально похожие на телефон устройства. Ими оказались JVC J20 и Vestel Venus Z20, смартфоны японского и турецкого брендов.

Что это "доноры" для русского смартфона, практически нет сомнений. Во-первых, все три устройства имеют одинаковый дизайн, компоновку элементов и материалы корпуса. Во-вторых, характеристики подозрительно идентичные — чип Qualcomm Snapdragon 630, IPS-дисплей на 5,65 дюйма с разрешением 2160 х 1080 пикселей, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной, двойная камера на 12 мегапикселей. Смартфон "Яндекса" отличается ёмкостью аккумулятора, но это либо опечатка магазина, выложившего страницу девайса (всё-таки 3060 мАч — довольно мало), либо особенность модели. В-третьих, "Яндекс" зарегистрировал свой аппарат в середине июля, а Vestel Venus Z20 и JVC J20 были презентованы в августе и сентябре этого года соответственно. В-четвёртых, цена японского и турецкого гаджетов колеблется в диапазоне 260–350 евро — примерно в подобном ценовом коридоре будет продаваться и смартфон "Яндекса".

За что платим?

При изучении рынка всплывает неприятный момент для будущих владельцев "Яндекс. Смартфона". Практически за все модели телефонов, оснащённые чипом Snapdragon 630, производители просят меньше, чем российская компания. Например, Nokia 6.1 можно приобрести в районе 15 тысяч рублей, а Sharp Aquos S2 оценён в 12–13 тысяч. При этом большая часть девайсов на чипе Snapdragon 630 презентована в прошлом году, соответственно, приобрести их можно с хорошим дисконтом.

Будем честны, у аппарата "Яндекса" есть несколько отличий от "доноров": наличие NFC (для проведения онлайн-платежей), предустановленный голосовой помощник "Алиса" и ворох бесплатных подписок ("Яндекс. Музыка", скидка на "Яндекс. Такси" и прочее). Но здесь логичным образом возникает несколько контраргументов. Во-первых, готов ли потребитель переплачивать за бренд и NFC-модуль лишние три, пять, семь тысяч рублей? Во-вторых, голосовой помощник "Алиса" доступен совершенно бесплатно в Google Play и App Store. В-третьих, льготные подписки на сервисы, как правило, интересны лишь аудитории "Яндекса", условному пользователю Apple Music годовой доступ к "Яндекс. Музыке" может не понадобиться. Тем более что потоковый сервис и так условно-бесплатный.

Каждому таксисту — по смартфону

Большая часть российских ретейлеров, которая должна будет заниматься продажами устройства, запрос Лайфа проигнорировала. Сеть магазинов "М.Видео", на сайте которой и появился смартфон, от комментариев воздержалась. В "Связном" от слухов о переговорах с "Яндексом" открестились, заметив при этом, что продукт должен найти своего покупателя. Промолчали и мобильные эксперты, которые не решились прогнозировать перспективы девайса раньше времени. Например, по мнению ведущего аналитика акселератора "Финтехлаб" Сергея Вильянова, рассчитывать шансы на успех рано, потому что фишка "Яндекс. Смартфона" заключается в программной платформе. Иными словами, в наборе сервисов и услуг, которые девайс будет тащить за собой.

Главный редактор Mobiltelefon.ru Евгений Макаров полагает, что "Яндекс" стремится быть таким, как Google, которая выпускает и колонки, и смартфоны, и другие устройства. Специалист уверен, что по соотношению "цена — качество" "Яндекс. Смартфон" обгоняют, например, Xiaomi Redmi Note 5 или Honor 8X. "Если бы в нём не было NFC, то интернет-юзеры его бы сразу похоронили", — размышляет Евгений. Также Макаров считает, что основная масса покупателей телефона будет из Москвы, которая уже освоила "Яндекс. Станцию" и захочет попробовать "Алису" на смартфоне. "Было бы занятно, если бы компания продвигала телефон среди водителей "Яндекс. Такси", — всем по смартфону, и вот продажи уже вполне заметные для рынка", — делится бизнес-советом Макаров.

Вот и получается, что под российским соусом нам подают приготовленное в Азии блюдо. Возможно, чуточку лучше и душевнее, но конкуренты за углом готовят и быстрее, и понятнее, и сильно дешевле.