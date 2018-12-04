Разница очевидна. Galaxy S10+ сравнили с самым дорогим iPhone на рендерах

Дизайнер Вениамин Гескин представил рендеры Samsung Galaxy S10+ и сравнил его с iPhone XS Max.
Galaxy S10 Plus vs iPhone XS Max pic.twitter.com/9DpRSHCpSg— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 3 декабря 2018 г.
Отметим, вырез в экране под селфи-камеру. У S10+ он будет больше обычного из-за двойного сенсора.
В первую очередь смартфон отличается тонкими рамками. В отличие от XS Max, они у него почти не выделяются.
Также из-за отсутствия чёлки контент сверху виден лучше. Вырез в экране занимает гораздо меньше места и не так бросается в глаза.
Подобным способом Apple продвигает новые iPhone. На рекламном тизере показаны XS и 8 Plus с подписью "Разница очевидна". XS показывает больше контента, чем 8 Plus, из-за уменьшенных рамок и пропорций 18:9.
Серию Galaxy S10 покажут в феврале на Mobile World Congress. Ранее прототип одного из смартфонов появился на видео, на нём протестировали 5G.
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